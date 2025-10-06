L’essence du régime méditerranéen : bien plus qu’une assiette

Avant d’analyser les chiffres, rappelons brièvement en quoi consiste ce régime : il ne s’agit pas d’un “régime” restrictif, mais d’un ensemble d’habitudes alimentaires traditionnelles observées dans les pays du bassin méditerranéen (Grèce, Italie du Sud, Espagne) dans les années 1960.

Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes à chaque repas

Huile d’olive comme principale source de matières grasses

Poisons et fruits de mer en quantité modérée

Produits laitiers fermentés, principalement du yaourt ou du fromage

Peu de viande rouge, consommation modérée de vin avec les repas

Accent mis sur les noix, graines, herbes et épices

Sa force provient moins d’un ingrédient miracle que d’un équilibre subtil : le régime méditerranéen agit comme une équipe où chaque joueur a sa place, et c’est dans la combinaison qu'apparaissent ses bénéfices.